США заявили о намерении предоставить Украине новое вооружение для ВСУ

06.03.2019 09:15

Америка рассматривает возможность предоставление нового вооружения Украине.

Об этом сообщил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

По его словам, Соединенные Штаты хотят снабдить украинскую армию дополнительной партией оружия в дополнение к противотанковым ракетным комплексам, которые Вашингтон прислал ранее, передает "Диалог.UA" со ссылкой на The Hill.

Он добавил, что это вопрос должен пройти "политические обсуждения", в частности об отправке летального оружия, военно-морских систем, снайперских систем и боеприпасов.

Также Скапаротти похвалил украинских бойцов, которые хорошо подготовились к использованию Javelin и ответственно относятся к их применению. Ранее в Сети показали видео успешных испытаний нового БТР-4 для ВСУ.

Также армию Украины вооружили новыми мощными бронеавтомобилями.



Источник: www.dialog.ua