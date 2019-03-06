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США заявили о намерении предоставить Украине новое вооружение для ВСУ
Америка рассматривает возможность предоставление нового вооружения Украине.
Об этом сообщил Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
По его словам, Соединенные Штаты хотят снабдить украинскую армию дополнительной партией оружия в дополнение к противотанковым ракетным комплексам, которые Вашингтон прислал ранее, передает "Диалог.UA" со ссылкой на The Hill.
Он добавил, что это вопрос должен пройти "политические обсуждения", в частности об отправке летального оружия, военно-морских систем, снайперских систем и боеприпасов.
Также Скапаротти похвалил украинских бойцов, которые хорошо подготовились к использованию Javelin и ответственно относятся к их применению. Ранее в Сети показали видео успешных испытаний нового БТР-4 для ВСУ.
Также армию Украины вооружили новыми мощными бронеавтомобилями.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, вооружение, ВСУ
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