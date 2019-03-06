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Транзит газа: Украинские власти разработали план «Б»

06.03.2019 16:14
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Транзит газа: Украинские власти разработали план «Б»

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, находясь на конференции в Брюсселе, заявила, что Украина намерена заключить новый договор по транзиту российского газа с 1 января 2020 года

Также Зеркаль сообщила, что украинская сторона хорошо изучила уроки газового кризиса 2009 года, поэтому вместе с партнерами разрабатывает совместно с европейскими партнерами новое газовое соглашение на таких европейских условиях.

«Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться „плана А“ (заключение нового соглашения), и должны завершить все эти действия до середины июля. Наш „план А“ заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство ЕС), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», — отметила она.

Оказывается, Украина полагается на четкую позицию Европейской Комиссии. Благодаря этим рекомендациям, украинское законодательство адаптируется в энергетической сфере с правовыми нормами Европейского Союза.

«Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки», — подчеркнула Зеркаль.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, газ, транзит
 
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