- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- «Удар по Путину»: в Крыму открыли первый украинский информационный ресурс18:25
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- "Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"18:00
- Ахметов совершил рывок в рейтинге Forbes17:45
- Украинская армия в 2 раза увеличит количество новой военной техники17:33
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- Прогноз погоды: Украину накроет антициклон 16:45
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- Транзит газа: Украинские власти разработали план «Б»16:14
«Удар по Путину»: в Крыму открыли первый украинский информационный ресурс
Несмотря на длительную, но временную оккупацию украинского Крыма страной-агрессором Россией, не боясь наказаний со стороны Москвы, на полуострове продолжают существовать проукраинские движения. В частности, об одном из таких стало известно сегодня из сообщения «Новости Крыма», передает replyua.net.
В сообщении издания отмечается, что на Крымском полуострове появилось первое информационное агентство на украинском языке – «Переяславська Рада 2.0». В свою очередь оккупационная власть, поставленная Кремлем, поспешила заявить, что благодаря якобы такому ресурсу жители Крыма, которые разговаривают на украинском языке, а также украиноязычные люди со всего мира смогут пользоваться правдивой, объективной информацией о происходящих событиях и о ситуации на полуострове в целом.
Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что жители Крыма все чаще начали отказываться вступать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, несмотря на все последствия таких решений.
Теги: Донбасс, Путин, Крым
- Возможно сегодня в Сочи решается вопрос по созданию российской авиабазы в Бобруйске
- Как Украине выиграть войну-3
- Какой компромат Меркель могла передать спецслужбам на Путина
- Почему Путин против миротворцев на границе: Турчинов объяснил
- Геращенко: Путин предлагал Порошенко 50 миллиардов за отказ от Крыма
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- "Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"18:00
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией15:15
- В «ЛНР» задержали женщину за оформление украинских пенсий15:03
- Россия хочет забрать с Донбасса в Сибирь учителей и докторов14:30
- Из ОРДО запретят выезд должникам по алиментам13:30
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов11:45
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- «Удар по Путину»: в Крыму открыли первый украинский информационный ресурс18:25
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- "Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"18:00
- Ахметов совершил рывок в рейтинге Forbes17:45
- Украинская армия в 2 раза увеличит количество новой военной техники17:33
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- Прогноз погоды: Украину накроет антициклон 16:45
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- Великий пост: дата начала и правила11:31
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость10:17
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы могут оценивать врачей онлайн19:39
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО