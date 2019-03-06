«Удар по Путину»: в Крыму открыли первый украинский информационный ресурс

06.03.2019 18:25

Несмотря на длительную, но временную оккупацию украинского Крыма страной-агрессором Россией, не боясь наказаний со стороны Москвы, на полуострове продолжают существовать проукраинские движения. В частности, об одном из таких стало известно сегодня из сообщения «Новости Крыма», передает replyua.net.



В сообщении издания отмечается, что на Крымском полуострове появилось первое информационное агентство на украинском языке – «Переяславська Рада 2.0». В свою очередь оккупационная власть, поставленная Кремлем, поспешила заявить, что благодаря якобы такому ресурсу жители Крыма, которые разговаривают на украинском языке, а также украиноязычные люди со всего мира смогут пользоваться правдивой, объективной информацией о происходящих событиях и о ситуации на полуострове в целом.



Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что жители Крыма все чаще начали отказываться вступать в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, несмотря на все последствия таких решений.