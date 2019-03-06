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Украина нанесет новый удар по «Газпрому»
Украина намерена подать иск против российского газового монополиста "Газпрома" за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции.
"Мы твердо намерены привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который (иск. – Ред.) будем подавать в конце апреля 2019 года", – заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Обозреватель со ссылкой на "Укринформ".
По его словам, в дополнение к борьбе с российским газовым монополистом в Стокгольмском арбитраже, Украина начинает бороться с ним и в самой Европе.
"Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска, на пользу европейских потребителей, Украинского государства и стабильности в регионе. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", – сообщил Витренко.
Представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что завершение строительства газопровода "Северного потока-2" будет иметь тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.
"Газпром" сможет усилить свои монопольные позиции на европейском газовом рынке, что заставляет уже европейскую сторону "играть" по правилам "Газпрома" и адаптировать европейское законодательство к его требованиям без исключений. А это приведет к росту стоимости газа для европейских потребителей, который неизбежно будет иметь уже политические последствия для европейских правительств", – подчеркнул Витренко.
"В 2020 году, скорее всего, мы не увидим ни одного транзита по Украине, вместо этого состоится подрыв европейской энергетической безопасности", – резюмировал он.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, газ
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