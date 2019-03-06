В Генштабе ВСУ бьют тревогу: РФ готовит вторжение в Украину

06.03.2019 13:16

​Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сделал заявление, в котором уведомил общественность в том, что Российская Федерация находится в процессе завершения формирования ударных соединений на границе с нашей страной для проведения вторжения.

Данная информация была предоставлена главой Генштаба ВСУ Виктором Муженко во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса.

Об этом сообщает "Прямой", передает "Диалог.UA".

По мнению Муженко, военная угроза сосредоточена на трех направлениях: север, восток и юг. Известно, что российские военные завершают формирование ударных соединений, расположенных возле украинских границ.

При этом Виктор Муженко обратил внимание на то, что Украина не остается в стороне.

В ВСУ отмечают высокую мобильность, автономность подразделений, включая ровную землю, что выступает в качестве стратегического преимущества над войсками сепаратистов. Кроме того, начальник Генштаба не исключает того, что могут произойти диверсии на передовой во время предвыборного периода.

По мнению Муженко, Российская Федерация использует рамки этого периода для того, чтобы провести спецоперации по подрыву оборонного потенциала Украины.



Источник: www.dialog.ua