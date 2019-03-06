В Украине к 8 Марта выпустили «Сгущенку выдающихся женщин»

06.03.2019 14:47

Один из отечественных молочных комбинатов очень своеобразно подготовился к празднованию Международного женского дня. Оговоримся сразу: информация о новинке опубликована на официальной страничке предприятия в Фейсбуке.

Итак, выпущено сгущенное молоко с фотографиями жен известных личностей. Линию оригинальной продукции запустил молочный комбинат в Черниговской области. МКК подчеркивает, что речь не о коммерческом проекте. Серия подарочная, сувенирная. Так что банки можно вообще не открывать.

На каждой из них — портрет одной из жен с подписью: Ярослава Бандера, Наталья Березинская-Шухевич, Александра Скоропадская, Вера Коцюбинская. Продукт так и называется «Сгущенка выдающихся женщин».

"Готовясь к 8 Марта, мы обратили внимание на тех, о ком нечасто пишут, увлекаясь примерами их знаменитых мужей", - сказано в сообщении производителя.

Источник: http://kr24.com.ua