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В Украине к 8 Марта выпустили «Сгущенку выдающихся женщин»
Один из отечественных молочных комбинатов очень своеобразно подготовился к празднованию Международного женского дня. Оговоримся сразу: информация о новинке опубликована на официальной страничке предприятия в Фейсбуке.
Итак, выпущено сгущенное молоко с фотографиями жен известных личностей. Линию оригинальной продукции запустил молочный комбинат в Черниговской области. МКК подчеркивает, что речь не о коммерческом проекте. Серия подарочная, сувенирная. Так что банки можно вообще не открывать.
На каждой из них — портрет одной из жен с подписью: Ярослава Бандера, Наталья Березинская-Шухевич, Александра Скоропадская, Вера Коцюбинская. Продукт так и называется «Сгущенка выдающихся женщин».
"Готовясь к 8 Марта, мы обратили внимание на тех, о ком нечасто пишут, увлекаясь примерами их знаменитых мужей", - сказано в сообщении производителя.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, 8 марта, сгущенка
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