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В Украине упал курс доллара и евро
06.03.2019 20:46
Национальный банк Украины установил на четверг, 7 марта, курс доллара на уровне 26,48 грн. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Отметим, что на 6 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,76 грн/долл. Соответственно, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 28 коп.
Евровалюта упала в цене на 39 копеек и составляет 29,93 грн.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 года составили 20 220 300 000 долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% за значительных объемов погашений по государственному долгу.
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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