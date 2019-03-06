В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex

06.03.2019 21:14

На рынок Украины попали бракованные презервативы Durex RealFeel в упаковках по 3 и 12 штук. Отмечается, что они не были допущены к продаже и считались уничтоженными. Об этом сообщает Гослекслужба.

По информации, представитель производителя презервативов Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd, Великобритания для контроля своей продукции приобрел изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными. В данном случае речь идет о «Презервативах латексных с силиконовой смазкой Durex RealFeel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт.» партии №: 1 000 433 147, 1 000 494 067, 1 000 474 803. В Гослекслужбе отметили:

«Указанные партии не соответствуют требованиям технических регламентов к медицинским изделиям. Из-за указанной проблемы они (партии) не получили разрешения на продажу, однако все же появились незаконным образом на рынке Украины».

Для защиты потребителей компания — представитель производителя обратилась к правоохранительным органам Украины. В то же время Гослекслужба сейчас принимает все необходимые меры согласно действующему законодательству.

Источник: https://donpress.com