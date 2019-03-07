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Кабмин запретил вход в здание правитеьства в непристойном виде
07.03.2019 07:45
Кабинет министров Украины запретил вход в здание правительства гражданам в виде, не соответствующем общепринятым требованиям приличия. Такое решение принято сегодня на заседании правительства.
Отмечается, что перечень лиц, которые не будут допущены в здание правительства, дополнен следующим пунктом: «Действия которых создают угрозу для окружающих, а также в виде, который оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность или не соответствует общепринятым требованиям приличия».
В то же время, в документе не уточняется, какой вид имеется в виду под видом, который оскорбляет общественную мораль и не соответствует требованиям приличия.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, запрет, одежда, правительство, Кабмин
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