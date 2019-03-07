Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове

07.03.2019 08:15

​В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море 3 кораблей ВМС Украины и 24 моряков в конце ноября прошлого года.

Громким инсайдом об агрессии России в Азове поделился известный российский telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", передает "Диалог.UA".

Захват украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море, был огромной ошибкой России.

Она доказала это, начав по-тихому увольнять военных, причастных к этому позорному для флота РФ инциденту.

"Одним и виновных назначен начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению", - рассказал ресурс.

Обвиняют российского вице-адмирала в "дезорганизации взаимодействия с погранслужбой, недочетах в управлении силами и средствами, а также провалах по линии организации разведмероприятий".

Важно отметить, что при захвате кораблей ВМС Украины в Черном море российские моряки показали себя не в лучшем свете. Они, в частности, разгромили свое судно, пытаясь протаранить украинский буксир.



Источник: www.dialog.ua