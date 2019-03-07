СБУ обвинила МВД в скандале с прослушкой Зеленского

07.03.2019 20:49

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения главами МВД данных о прослушивании «гражданина Украины, подозреваемого в госизмене».

Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы СБУ, утверждающей, что информация о прослушивании украинского комика, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского была обнародована «для дискредитации украинской спецслужбы».

Напомним, глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что на улице Белорусской под офисом Зеленского была обнаружена техника для прослушивания. При этом в СБУ подтвердили, что «осуществляли оперативно-технические мероприятия», которые «никак не связаны с кандидатами в президенты». В силовом ведомстве добавили:

«Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом и нанесло вред национальным интересам государства».

Источник: https://donpress.com