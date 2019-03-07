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Стало известно о новом тайном контракте Минобороны
На счета компании «Украинская бронетехника» поступило 200 миллионов гривен для выполнения тайного контракта Министерства обороны на поставку бронеавтомобилей «Варта».
Как передает replyua.net, об этом в интервью «Экономической правде» сегодня заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский сославшись на официальный портал использования публичных финансов. В том числе, известно, что «Украинская бронетехника» представляет собой малоизвестную частную фирму, которая до 2015 года носила название «Укрглавпак», а ее специализацией было производство тары из пластмассы.
Руководитель фирмы Александр Кузьма приходится родственнику известного в фармбизнесе Николая Кузьмы. Он в 2014 году занимал должность помощника на общественных началах Сергея Пашинского, возглавляющего парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.
В 2015 году в интервью средствам массовой информации Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины «Варта».
Теги: Украина, Донбасс, контракт, Минобороны
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