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Стало известно о новом тайном контракте Минобороны

07.03.2019 14:00
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Стало известно о новом тайном контракте Минобороны

На счета компании «Украинская бронетехника» поступило 200 миллионов гривен для выполнения тайного контракта Министерства обороны на поставку бронеавтомобилей «Варта».

Как передает replyua.net, об этом в интервью «Экономической правде» сегодня заявил глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский сославшись на официальный портал использования публичных финансов. В том числе, известно, что «Украинская бронетехника» представляет собой малоизвестную частную фирму, которая до 2015 года носила название «Укрглавпак», а ее специализацией было производство тары из пластмассы.

Руководитель фирмы Александр Кузьма приходится родственнику известного в фармбизнесе Николая Кузьмы. Он в 2014 году занимал должность помощника на общественных началах Сергея Пашинского, возглавляющего парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2015 году в интервью средствам массовой информации Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины «Варта».



Теги: Украина, Донбасс, контракт, Минобороны
 
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