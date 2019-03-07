В Украине изменят правила выделения госпомощи: первые подробности

07.03.2019 19:48

В Министерстве социальной политики готовят масштабную реформу системы выплат госпомощи. В первую очередь изменят принцип назначения материальной помощи, выведут единый критерий для всех категорий получателей государственной помощи. Если сейчас деньги оформляют исходя из социального статуса человека или семьи, то вскоре единственным мерилом станет уровень доходов. Новый законопроект планируют подать в Раду в 2019 году.

Единые правила

Чиновники хотят унифицировать все виды госпомощи. Как рассказал UBR.uaминистр социальной политики Андрей Рева, для этого должен быть принят единый закон. Он объединит в себе все действующее сейчас законодательство по государственной помощи. Рева считает, что после этого люди перестанут гонятся за статусами.

«Есть различные виды помощи, которая платится не по принципу, нуждаются люди в ней или нет, а потому, что у них тот или иной социальный статус. Есть категории, где очень много бедных людей, но нельзя забывать, что не все из них имеют одинаковый достаток. Главная идея помощи людям — она должна исходить не из того, какой у них статус, а из доходов. Социальная категория это не ключевое: инвалид это или чернобылец — неважно, главное — материальное состояние человека», — подчеркнул министр.

При этом власти постараются правильно оценить финансовое состояние людей, с учетом их теневых доходов. Как именно это будет делаться — пока неизвестно.

«Уже есть система, по которой проверяют субсидиантов, но наше министерство в одиночку эту проблему не решит. Проблему можно решить, если тесно работать с налоговыми службами, таможенниками, Гоструда и т.д.», — считает Рева.

Как будет работать

Новый закон о госпомощи обещают выписать так, чтобы человек мог оформить любой вид помощи одной заявкой и декларацией. Больше ничего не потребуется. Для расчета размера госпомощи введут коэффициенты.

«Помощь можно будет сразу получить, а не собирать кипы документы. Сейчас они разные: чтобы получить статус матери одиночки, малообеспеченной семьи, ребенка-инвалида и т.д. Естественно, разные категории могут иметь разные потребности, поэтому нужно предусмотреть определенные коэффициенты увеличения этой помощи. Низкий доход будет рассчитываться исходя из закона о прожиточном минимуме. Эти критерии давно разработаны, но нужно их свести воедино, упростить систему. Чтобы не было, что одна семья подает документы на субсидию, и отдельно еще как малообеспеченная. И чтобы не было манипуляций на этой почве, например, когда при подаче на субсидию человек пишет, что их в семье шестеро, а во второй заявке указывает, что реально проживает только трое. Когда будет одно заявление — не надо будет химичить», — подчеркнул в беседе с UBR.ua Андрей Рева.

Подавать новый законопроект о единой госпомощи будут после выборов.

Источник: https://from-ua.com