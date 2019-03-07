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В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда
С 1 марта в Украине в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта в электронной системе здравоохранения. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«Работать с электронной медицинской картой начинают семейные врачи, терапевты и педиатры тех медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Сейчас таких учреждений первичной медицинской помощи – 1216», – говорится в сообщении.
Так, электронная медкарта будет автоматически доступна в системе врачу первички для каждого из пациентов, с которым подписана декларация. На первом этапе вносить информацию о визитах пациентов в электронную медкарту врачи будут в тестовом режиме. С мая 2019 года ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.
По информации МОЗУ, пациенту не нужно дополнительно регистрироваться для того, чтобы информация о визитах к его семейному врачу, терапевту или педиатру, начиная с марта, фиксировалась в электронной системе охраны здоровья. «Если вы еще не выбрали своего врача, самое время это сделать. Ведь трансформация системы здравоохранения продолжается и все больше инструментов переходят в электронный формат. Например, в апреле лекарства по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронному рецепту», – отмечают в ведомстве.
«Мы неоднократно говорили о том, что каждое изменение в медицинской системе будет сопровождаться соответствующим электронными инструментами. В прошлом году мы принципиально запустили подписание деклараций с врачом только в электронной системе здравоохранения. Так же в системе НСЗУ заключает договоры и на основе электронных данных оплачивает услуги заведениям первички. На сегодня 92% заведений первички оборудовали компьютерами все рабочие места семейных врачей, терапевтов и педиатров. До конца апреля еще 5% заведений сделает это. Итак, мы готовы к следующему этапу изменений – внедрение электронной медицинской карты и электронного рецепта на "Доступные лекарства"», – сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
Отмечается, что в марте врачи первички начнут работать только с базовым функционалом электронной медкарты. На первом этапе в систему будут вносить лишь данные об обращении пациентов. «Сейчас пациенты не смогут лично зайти в свою электронную медкарту, но в планах есть и запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационный вывод, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначения лечения или направления на дополнительное обследование», – рассказали в МОЗУ.
Также в ведомстве рассказали, как будет развиваться электронная медкарта:
- Постепенно будет реализован функционал, который позволит вносить в систему все необходимые данные о пациенте и формировать полноценную электронную медкарту. Параллельно с этим электронные записи начнут заменять бумажные формы.
- С апреля 2019 года в электронной системе здравоохранения появится возможность выписывать электронные рецепты через электронную систему здравоохранения.
- Со второй половины 2019 года записи в электронной медкарточке смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе «Бесплатная диагностика».
- С 2020 года в электронную медкарточку смогут вносить информацию больницы.
Напомним, НСЗУ создала электронную карту всех учреждений, которые оказывают первичную медицинскую помощь и врачей, заключивших договор с НСЗУ.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, карта, медицина
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