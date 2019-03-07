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В Украине открыли сервисный центр экспертного центра МОЗ
Открытие Государственного экспертного центра МОЗ Украины – еще один шаг на пути взаимодействия с производителями лекарств. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 7 марта, в ходе брифинга в Киеве рассказал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.
«Сейчас в Украине зарегистрированы свыше 13 тыс. лекарственных средств, из них свыше 4 тыс. отечественных и свыше 9 тыс. иностранных», – сказал он.
«Ежегодно в Украине регистрируются около 800 новых препаратов и около 1,5 тыс. препаратов реально проходят процесс перерегистрации. Сроки и каким образом это происходит, сегодня есть возможность увидеть в рамках нового открытого сервисного центра», – добавил Илык.
В сервисном центре экспертного центра МОЗ будут проверять качество и эффективность лекарственных средств, проводить клинические и лабораторные исследования препаратов.
Теги: Украина, Донбасс, сервисный центр
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