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В Украине попало под запрет еще одно популярное лекарство
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила серию препарата "Ротокан".
Запрет на препараты установили в понедельник, 4 марта.
Речь идет о препарате "Ротокан", жидкость по 55 мл во флаконах серии 111118. Производителем лекарства является Государственное предприятие "Экспериментальный завод медицинских препаратов ИБОНХ НАН Украины".
Временно препарат запретили из-за несоответствия требованиям методам по показателю "Количественное определение".
Его назначают для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта (афтозный и другие стоматиты, язвенно-некротический гингивостоматит).
Также лекарства применяют в составе комбинированной терапии при лечении заболеваний органов пищеварения (хронических гастритов, дуоденитов, функциональной диспепсии, хронических колитов).
Препарат положительно влияет на трофику слизистой оболочки желудка, оказывает спазмолитическое действие.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, лекарство, запрет
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