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Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО

07.03.2019 16:35
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Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО

Украинский комик и кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленскитй заявил, что на него могут открыть несколько уголовных дел, а также готовят провокации на территории ОРЛО. Об этом сам Зеленский сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети.

В частности, шоумен уточнил, что действующая власть прослушивает его офис и регистрирует уголовное дело за отмывание средств. При этом он добавил, что вскоре может появиться дело о том, как он в 2002 сбил пешехода в Черниговской области. Кроме того, Зеленский подчеркнул:

«Появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории „ЛНР“, чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом. Я очень рад, что у нашей власти много друзей среди членов НВФ».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, ОРЛО, провокации
 
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