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"Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО
Стало известно о том, что сегодня, 8 марта, проходили похороны бойца Вооруженных сил Украины, во время которых произошло то, чего никто не ожидал – в гробу оказалось тело другого человека.
Информацию предоставляет "Варта1", передает "Диалог.UA".
Как сообщается, в ходе отпевания 21-летнего украинского солдата, ушедшего из жизни на Донбассе, которое проходило в храме Львова, близкие заметили, что в гробу лежало тело не их родственника. Погибшего солдата звали Богдан Слобода. В свою очередь, священник принял решение продолжить процесс погребения, убедив родственников погибшего в том, что отпеть ушедшего нужно, следуя христианскому долгу. В результате такого казуса в храм вызвали карету скорой помощи, так как матери покойного стало плохо.
После того, как закончился процесс отпевания, неопознанный мужчина был доставлен в морг. Как стало потом известно, это недоразумение является не единственным, которое произошло во время похорон. Так, на погребальном кресте покойника указали фамилию и имя Богдана, но отчество оказалось неправильным.
Теги: Украина, Донбасс, Львов, тело, сын, родственник, гроб, похороны, морг, ВСУ, ООС
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