Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса

08.03.2019 21:58

Украинские инженеры преподнесли неприятный сюрприз России, кардинально пристроив и модернизировав танк Т-64, который ранее российские военные называли "танком для бедных".

Однако после глубокой модернизации и оснащения бронетехники новейшими системами украинский Т-64 по техническим характеристикам опередил российский аналог Т-72, передает dialog.ua.

Глубокую модернизацию "панцерника" проходят в Харькове, где после переоснащения они превращаются в крайне опасного охотника на передовой. Благодаря обновлению танк может стрелять по противнику ночью, новые линии связи защищены от прослушивания, а новейшие системы навигации позволяют каждому экипажу видеть расположение танков ВСУ на поле боя в периоды защиты и нападения. Модернизированных для ВСУ Т-64 на передовой уже около сотни.