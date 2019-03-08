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Москва будет неприятно удивлена: Харьков показал новый Т-64 для освобождения Донбасса
Украинские инженеры преподнесли неприятный сюрприз России, кардинально пристроив и модернизировав танк Т-64, который ранее российские военные называли "танком для бедных".
Однако после глубокой модернизации и оснащения бронетехники новейшими системами украинский Т-64 по техническим характеристикам опередил российский аналог Т-72, передает dialog.ua.
Глубокую модернизацию "панцерника" проходят в Харькове, где после переоснащения они превращаются в крайне опасного охотника на передовой. Благодаря обновлению танк может стрелять по противнику ночью, новые линии связи защищены от прослушивания, а новейшие системы навигации позволяют каждому экипажу видеть расположение танков ВСУ на поле боя в периоды защиты и нападения. Модернизированных для ВСУ Т-64 на передовой уже около сотни.
Теги: Россия, Донбасс, Харьков, танк, модернизация, ВСУ, бронетехника, Укроборонпром
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