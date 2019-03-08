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Vodafone планирует повышение тарифов на услуги связи

08.03.2019 08:30
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Vodafone планирует повышение тарифов на услуги связи

На сайте оператора мобильной связи Vodafone Украина появилась информация, что с 22 марта 2019 года меняет условия тарифной линейки Vodafone SuperNet и с 15 марта — пакета Family Plus. В этих тарифах увеличивается абонплата.

В сообщении сказано, что абоненты тарифа Vodafone SuperNet Start будут платить теперь 80 грн в месяц, а количество пакетных минут для звонков по Украине увеличивается с 65 минут до 80 минут, количество трафика остается тем же — 4 ГБ, передает donpress.com.

Что касается тарифа Vodafone SuperNet Pr, то абонплата увеличится до 110 грн, а количество пакетных локальных минут (со 100 минут до 120 минут). Еще изменится объем предоплаченного трафика — с 8 ГБ до 10 ГБ.

В тарифе Vodafone SuperNet Unlim абонплата будет состовлять 150 грн, а абоненты получат 200 пакетных минут, трафик по-прежнему безлимитный.

Пользователи Vodafone Family Plus теперь будут платить 70 грн. При этом количество минут для звонков по Украине вырастет до 60, трафика — с 500 МБ до 1 ГБ.

Нововведения вступят в силу на неделю раньше — с 15 марта 2019 года.



Теги: Украина, Донбасс, трафик, связь, абонплата, Vodafone, повышение тарифов, услуги, тарифы
 
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