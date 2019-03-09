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Прогноз погоды в Украине на выходные не из приятных: синоптики объяснили, когда и где ждать похолодания

09.03.2019 12:29
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Прогноз погоды в Украине на выходные не из приятных: синоптики объяснили, когда и где ждать похолодания

Синоптики Гидрометцентра сообщают, что жителей всех регионов Украины ждут перепады температур и резкое похолодание после весеннего тепла.

Погода в Украине 9 марта будет достаточно теплой и практически без осадков, за исключением дождей на востоке, юге страны и в Днепропетровской области, передает "Диалог.UA".

Также синоптики отмечают, что на выходные выпадет незначительное снижение температуры: днем в большинстве регионов температура воздуха составит +11-13 тепла, ночью +4-6 выше нуля. Согласно прогнозам, по стране будут преимущественно сухо, малооблачно и без осадков. Кроме того, стоит ждать ослабления ветра, который будет иметь юго-западное направление и скорость -5-10 м/с. Однако неприятным сюрпризом станет то, что уже в воскресенье в Украину придут осадки и похолодание. Обещают, что в страну вернутся ночные морозы, днем также температура существенно снизится.



Теги: Украина, Донбасс, похолодание, гидрометеоцентр, мороз, выходные, прогноз погоды
 
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