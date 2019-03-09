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В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень
По инициативе Центра демократии и верховенства права в рамках кампании «За безопасные дороги» 6 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект №10131.
Его целью является повышение штрафов за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле до 510 гривень. Сейчас эта сумма составляет 51 грн.
Законопроект зарегистрировали 20 нардепов, среди которых Антон Геращенко, Ирина Геращенко, Анна Гопко, Игорь Диденко, Алексей Рябчин, пишет издание delo.ua.
«Наличие существенного штрафа является одним из ключевых инструментов изменения поведения водителей. Целью законопроекта является формирование устойчивой привычки пристегиваться на любом месте в авто», – убеждены инициаторы законопроекта.
Как известно, в декабре 2018 года депутаты oтказались увеличивать в 17 раз штрафы за непристегнутый ремень, до 850 грн. Тогда законопроект поддержали 185 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, безопасность, штраф, ремень, депутаты, автомобиль
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