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Одесситам предлагают 5 тысяч гривен за голосование за нужного кандидата

10.03.2019 19:00
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Одесситам предлагают 5 тысяч гривен за голосование за нужного кандидата

В Одессе разгорелся скандал из-за предстоящих президентских выборов. Как информирует replyua.net, в МВД Украины рассказали, что в отдельных селах Одесской области неизвестные распространяют листовки, предлагая получить 5000 гривен за поддержку одного из кандидатов. 

Сотрудники Министерства внутренних дел отметили, что в полицию обратился председатель районной администрации и рассказал, что от его имени в населённом пункте распространяются листовки. В частности, людям предлагали 5000 гривен за то, чтобы 31 марта они отдали голос в поддержку одного из кандидатов. При этом сумма в 5000 гривен предлагалась всем местным жителям в возрасте от 18 до 80 лет, то есть тем, кто имеет право участвовать в президентских выборах. Такие листовки были обнаружены не только в районном центре, но и в нескольких селах: Заря, Кривая балка, Пшеничное и Петропавловка. 

По данному инциденту проводится следствие, полицейские открыли уголовное дело. Если виновные будут найдены, им грозит тюремный срок до 4 лет. Напомним, что президентские выборы состоятся ровно через 3 недели. Активисты и некоторые политики уже неоднократно заявляли о подкупе избирателей.



Теги: Донбасс, Одесса, голосование, кандидат, президентские выборы
 
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