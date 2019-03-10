Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая

10.03.2019 20:00

О чем заявил глава Украинского института нацпамяти?

В Верховной Раде находится законопроект, который предполагает перенос выходного дня с 9 мая на 8 мая. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он отметил, что процесс перехода на 8 мая произойдет достаточно быстро. Так как уже сейчас традиция проводить День памяти и примирения 8 мая, а не праздновать День победы 9 мая, прижилась в обществе. Также Вятрович отметил, что День памяти и примирения на общественных началах стали проводить еще в 2014 году. С 2015 года это официальный день, когда украинцы вместе с остальными странами вспоминают всех погибших во Второй мировой войне.

Теперь, чтобы закрепить традицию, осталось сделать последний шаг – перенести выходной. Также Вятрович отметил, что уже сейчас мало, кто отмечает советский День победы.

«Я убежден, что это произойдет. Традиция отмечать День памяти и примирения, которую мы «на общественных началах» начали еще в 2014 году, уже приживается в Украине. С 2015-го это уже официальный день, когда Украина вместе с остальным миром чтит погибших во Второй мировой войне. Осталось сделать последний шаг — перенести выходной. Важно отметить, что никто не отменяет праздника Дня победы над нацизмом», — подчеркнул он в интервью Фактам.

Источник : https://from-ua.com