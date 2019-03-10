- Возвращение Донбасса: В законопроекте «О прощении» есть виды альтернативного наказания11:00
- Политолог ответила, какой президент Украины после 31 марта устроит Путина 10:40
- В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента10:18
- Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна 09:20
- Путин нам развязал руки: Порошенко анонсировал разработку в Украине мощных ракет08:20
- Украинцам изменили нормы потребления газа без счетчиков08:00
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- Ни Россия, ни Украина: астролог сообщил невероятный сценарий по Крыму07:00
- В Украине снова хотят повысить штраф за непристегнутый ремень18:23
- В ДТП под Луцком погиб журналист ТРК «Аверс»17:48
Политолог ответила, какой президент Украины после 31 марта устроит Путина
Для России победа на предстоящих выборах нынешнего президента Украины означает крах. Этого не хочет не только кремлевская верхушка, но и многие "симпатики" Путина. Как отмечает в своем сообщении в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская, в РФ сейчас доминирует позиция относительно выборов президента: "любой, кроме Порошенко" . Политолог отмечает, что одни россияне все еще лелеют надежды о развале украинского государства как такового. Другие прекрасно понимают, что после аннексии Крыма и развязанной РФ войны на Донбассе, для Кремля красивого выхода просто не существует. Поэтому и те и другие будут искать решения ситуации за счет Украины, однако Порошенко своей победой может им помешать. Поэтому ныне действующий президент так нежелателен для Кремля. Политолог пишет, что Россия допускает возможность капитуляции Украины при любом другом кроме Порошенко президенте. "Тимошенко, скажем, постоянно говорит о необходимости формата "Будапешт плюс", хотя в самом меморандуме не прописаны конкретные механизмы привлечения к ответственности нарушителя. Да и Волкер неоднократно заявлял, что Россия не хочет участвовать в "Будапештском формате". Про Зеленского, получавшего деньги из российского госбюджета, вообще нечего говорить", - отмечает Яхно-Белковская.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Путин, политолог, президентские выборы
- Между Трампом и Путиным существует секретный договор - мнение
- Украина не должна "платить за разбитую посуду" и забирать "убитый" Донбасс - российский политолог
- Путин перевел себя в логику войны: любой повод для войны для него благоприятен и приемлем - политолог
- Россия живет не по законам, а по понятиям, и такая ситуация рано или поздно приведет к тупику - политолог
- Российский политолог объявил о кончине "русского мира"
- Перед президентскими выборами в России могут быть провокации - эксперт
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Все больше абитуриентов из оккупированного Донбасса хотят учиться в Украине07:20
- В зоне ООС два обстрела: потерь в рядах ВСУ не допущено23:00
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» препятствуют проезду наблюдателей СММ ОБСЕ22:32
- Боевики "ЛДНР" сорвали очередное перемирие на Донбассе: обстрелы врага прогремели в районе Попасной22:01
- Боевики «ДНР» минируют дороги и поля в районе Богдановки и Викторовки21:28
- Басурин выдал новый фейк о ВСУ: пропаганда РФ мгновенно растиражировала страшилку о "расстрелах"20:59
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Возвращение Донбасса: В законопроекте «О прощении» есть виды альтернативного наказания11:00
- Политолог ответила, какой президент Украины после 31 марта устроит Путина 10:40
- В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента10:18
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна 09:20
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин нам развязал руки: Порошенко анонсировал разработку в Украине мощных ракет08:20
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- Идет мощный обстрел окраин Горловки: горят дома, много разрушений