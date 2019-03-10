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Президент Латвии призвал страны ЕС объединиться против России
Президент Латвии Раймондс Вейонис заявил об агрессивной политике России для достижения геополитических целей, которая наблюдается уже с 2014 года. При этом он выделил необходимость «надежного средства устрашения», которое не позволит России «однажды напасть на еще одну европейскую страну».
По его словам, большинство этнических русских в Латвии живут там на протяжении нескольких поколений, и только небольшая часть из них уязвима для «попыток оказать влияние на страну из Москвы».
Он добавил, что что российские власти «пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ» в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.
Кроме того, Вейонис выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, запланированные в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. По его мнению, Кремль будет действовать, чтобы «усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу».
Также, он подчеркнул:
«Все демократы должны быть готовы к этому».
Источник : https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, президент, Латвия, ЕС
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