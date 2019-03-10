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Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна
По словам и.о. министра здравоохранения Украины, эта фигура до сих пор остается самым крутым украинским рассказчиком. Против него был бессилен Советский Союз, бессильна сегодня и Россия. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook по случаю 205-летия Тараса Шевченко . Супрун добавила, что творения Шевченко стали "вирусными" еще до того, как возникли нынешние соцсети. Шевченко – это тот код, который не раз спасал и будет спасать украинский народ. "Его истории о наших испытания, любовь, трагедии, ярость и победы стали тем кодом, который позже неоднократно спасал украинцев в критические моменты. Тем кодом, который не смогла стереть Российская Империя, не смог игнорировать Советский Союз и не имеем права забыть мы сегодня", - написала министр. По словам Супрун Шевченко – пример человека, сила которого переворачивала изнутри целые империи. "Шевченко - это пример свободного украинца, который говорит "нет" злу и несправедливости. Которого нельзя купить богатством или славой. Эго которого здоровое и сильное, но не больное. Настоящий супергерой еще до того, как рисовать его таким стало трендом", - заявила Супрун. Она также отметила, что сегодня многие творцы в Украине, да и в мире, выбирают для своего творчества именно образ Тараса Шевченко. И именно этот поэт сподвигает украинцев к саморазвитию.
Источник : https://www.dialog.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, супергерой
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