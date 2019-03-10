Супрун назвала супергероя Украины, против которого Россия бессильна

10.03.2019 09:20

По словам и.о. министра здравоохранения Украины, эта фигура до сих пор остается самым крутым украинским рассказчиком. Против него был бессилен Советский Союз, бессильна сегодня и Россия. Об этом Ульяна Супрун написала в Facebook по случаю 205-летия Тараса Шевченко . Супрун добавила, что творения Шевченко стали "вирусными" еще до того, как возникли нынешние соцсети. Шевченко – это тот код, который не раз спасал и будет спасать украинский народ. "Его истории о наших испытания, любовь, трагедии, ярость и победы стали тем кодом, который позже неоднократно спасал украинцев в критические моменты. Тем кодом, который не смогла стереть Российская Империя, не смог игнорировать Советский Союз и не имеем права забыть мы сегодня", - написала министр. По словам Супрун Шевченко – пример человека, сила которого переворачивала изнутри целые империи. "Шевченко - это пример свободного украинца, который говорит "нет" злу и несправедливости. Которого нельзя купить богатством или славой. Эго которого здоровое и сильное, но не больное. Настоящий супергерой еще до того, как рисовать его таким стало трендом", - заявила Супрун. Она также отметила, что сегодня многие творцы в Украине, да и в мире, выбирают для своего творчества именно образ Тараса Шевченко. И именно этот поэт сподвигает украинцев к саморазвитию.

Источник : https://www.dialog.

