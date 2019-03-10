Украину зальют дожди: синоптики предупредили об изменении погоды

10.03.2019 15:22

Потепление никуда не денется, однако погода испортится – мокро будет почти везде.

В Украину пришли дожди. Сегодня почти на всей территории страны будет мокро, но все же будет тепло – в среднем 10 градусов, местами даже до +16. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях будут везде дожди и температура 9-11 градусов, на Закарпатье немного теплее – 11-13 тепла.

В центральных и северных областях синоптики также обещают довольно теплую погоду 9-12 градусов и осадки. В Киевской области 8-10 тепла и тоже мокро.

На севере температура на пару градусов ниже – 7-9 тепла и дожди.

Теплее всего сегодня будет на юге – 13-16 градусов тепла. А вот дождь пройдет только в Запорожской и Херсонской областях.

Источник : https://www.segodnya.ua