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В центре Киева разгневанная толпа двинулась к Администрации президента
10.03.2019 10:18
В центре столицы, на Майдане Незалежности началась акция протеста украинских националистов.
Скандал, связанный с хищениями средств направленных для армии, разрастается с новой силой.
Активисты требуют наказания Олега Гладковского, его теремного заключения, а также возвращение коррупционерами средств, которые не дошли до места назначения –обеспечения украинской Армии.
Националисты собираются идти к стенам Администрации Президента Украины и продолжить акцию там.
Кроме того, из прямого эфира следует, что активисты при отсутствии Петра Порошено, президента Украины на его рабочем месте, «знают где его искать» и планируют переместить акцию протеста туда.
Источник : https://from-ua.
Теги: Донбасс, президент, Киев, центр, администрация
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