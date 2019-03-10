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В Украине вырастет стоимость 4G
Компания Vodafone предупредила существующих и новых пользователей тарифов SuperNet о повышении абонплаты на 23-30% с 22 марта 2019 года.
Небольшим утешением послужит удлинение расчетного периода - вместо четырех недель вернется привычный месяц.
Пока самый дешевый из указанных - SuperNet Start стоит 65 грн и включает 4 гигабайта 3G/4G-интернета, 65 минут исходящих звонков по Украине и 30 минут - за границу. С 22 марта абонплата вырастет до 80 грн, а включенный объем "голоса" - до 80 минут.
Подключившиеся к SuperNet Pro еще две недели будут обслуживаться на таких условиях: 85 грн, 8 ГБ мобильного дата-трафика, 100 минут по Украине и 30 мин - за рубеж. Потом за увеличенные пакеты звонков (120 мин) и интернета (10 ГБ) придется ежемесячно выкладывать по 110 грн.
Исходя из названия в SuperNet Unlim мобильный доступ во всемирную сеть - неограничен. А за 150 разговоров минут внутри страны и 30 минут - за ее пределы нужно было платить по 115 грн каждые 4 недели. Новая тарификация предусматривает 200 минут по Украине и абонентскую плату 150 грн.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, Интернет
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