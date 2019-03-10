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Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании
Кроме того, чтобы все эти документы были доступны и для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля, передает пресс-служба Минобразования.
"Мы начали реформу" Новая украинская школа ", в сентябре 2019 уже два класса - первый и второй - учиться по новому стандарту, с подготовленными учителями и в новом образовательном пространстве. Мы инвестируем в оборудование естественно-математических кабинетов и формируем сеть опорных школ для подготовки к реформе на следующих уровнях образования. Однако есть ценностные вещи, которые также нужно учитывать. Еще с советских времен мы имеем аттестат о полном общем среднем образовании, такого же образца документ действует в РФ, но во всех цивилизованных странах мира эта практика не распространена. Также документы должны быть доступны. У нас каждый год растет количество детей с особыми образовательными потребностями в школах. Получая свой документ об образовании, они имеют право понимать, что там написано. Теперь такая возможность появится ", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.
Как отмечается, постановлением впервые предусмотрено документ единого образца после завершения начальной школы.
Сейчас его выдавать непосредственно школьникам, однако планируется, что все свидетельства, в частности о получении начального образования, будут занесены в единую государственную базу (ЕДЕБО).
"Это облегчит восстановление документов, а также переход детей из заведения в заведение", - отмечается в пресс-релизе.
Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, образование, документы, выпускники
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