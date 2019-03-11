Бойко: «Наши западные партнеры устали от Украины, ожидается смена власти»

11.03.2019 13:03

Кандидат в президенты Юрий Бойко заявил о том, что западные страны уже устали от Украины, и в стране ожидается смена власти. Как информирует replyua.net, Бойко подчеркнул, что в Украине начнётся развитие, страна получит нового президента и новый парламент, но главное сейчас думать о том, как избежать переворота.



«Западные партнёры устали от Украины. Жизнь населения ухудшилась, реформы провалились, на Западе понимают, что Украина пошла не по тому пути, который был задан. Бросить нашу страну западные страны уже не могут, и Украина стала как чемодан без ручки», - считает политик. По его мнению, у европейцев усталости от Украины намного больше, чем у США. Кроме того, Бойко подчеркнул, что главной задачей кандидатов в президенты является необходимость избежать переворота в стране.



Напомним, что до выборов президента остаётся уже менее 3 недель. В президентском рейтинге Бойко сейчас идет на третьем месте. Второе место делят между собой Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко, абсолютным лидером на протяжении последних недель остаётся Владимир Зеленский. Выборы в стране состоятся 31 марта.