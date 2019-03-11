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Чистый понедельник: что обязательно надо сделать
Приготовления к Чистому понедельнику необходимо начинать еще вечером, в воскресенье. Нужно преклонить колени в молитве и попросить прощения у всех с кем знаком, ведь Великий пост необходимо встречать с очищенными душой и совестью, чтобы не висели тяжким грузом давние обиды и склоки. Именно поэтому день перед началом Великого поста называют Прощеным воскресением.
Непосредственно в понедельник первым делом нужно почистить все в доме, убрав остатки масленичного праздничного стола. Однако помыть нужно не только посуду. Чистится все — от помещений до собственного белья. Необходимо и самому как следует вымыться, а лучше всего будет сходить в баню. Кроме того, по старой традиции можно прополоскать рот водкой, чтобы наверняка избавиться от любых остатков скоромной пищи перед Великим постом.
Все оставшееся после Масленицы есть ни в коем случае нельзя. Остатки праздничного стола необходимо выбросить. Впрочем, еще лучше будет не избавляться от объедков, а по возможности оставить их птицам и животным. Также следует помнить, что женщинам на Чистый понедельник предписано сидеть дома и не ходить в гости. Заядлым курильщикам в этот день Бог улыбается: считается, что на Чистый понедельник проще всего бросить курить.
Важно понимать, что в первый день Великого поста, которым является Чистый понедельник, нельзя вовсе принимать пищу. В напитках тоже лучше всего быть скромным, обходясь исключительно обыкновенной водой. Понедельник стоит провести в упорном труде, только вечером посетив церковную службу. Также следует начать читать Библию и Евангелие. Как писал Иоанн Кронштадтский: «Поститься христианину необходимо для того, чтобы прояснить ум и возбудить и развить чувство, и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более всего объядением, пьянством и заботами житейскими, а через то отпадаем от источника жизни — Бога и ниспадаем в тление и суету».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, православие
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