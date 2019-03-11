Гривна укрепляется семимильными шагами: свежий курс

11.03.2019 11:55

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 11 марта, передает Гордон.

Курс гривны к доллару укрепился на девять копеек: с 26,48 грн/$ до 26,39 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на 20 копеек: с 29,94 грн/€ до 29,74 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился на две копейки: с 4,02 грн/10 руб. до 4,00 грн/10 руб.

Источник: https://from-ua.com