Гройсман пригрозил подорожанием газа для украинцев

11.03.2019 15:00

Отмена постановлений Кабинета министров Украины о повышении цены газа для населения на 23,5% с 1 декабря 2018 г. может привести к его еще большему удорожанию.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на выездном заседании Совета регионального развития в Виннице.

Он прокомментировал решение Окружного административного суда Киева по иску экс-премьера Юлии Тимошенко о признании незаконным постановления правительства, которым в октябре 2018 г. определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

"То постановление уже с 2018 г. действует. Постановление, которое в первой инстанции была остановлено решением суда, не вступившее в силу – оно было не действующим. Суд остановил неработающее постановление. Мы будем подавать апелляцию и добиваться справедливости, потому что и то постановление было законным", – сказал В.Гройсман.

Он в очередной раз заявил, что вопрос снижения цены на газ для населения может быть решен только при согласовании с кредиторами Украины – Всемирным банком и Международным валютным фондом.

"Теперь во-вторых, хотел бы сказать всем украинцам. Как работает механизм цены на газ? Цена на газ сегодня – около 11 000 грн./тыс. куб. м. Правительству дано право ограничивать эту цену, и мы ее ограничили до 8550 грн./тыс. куб. м. И отмена постановления означает, что для людей этот газ может стоить уже не 8,55 грн./куб. м, а 11 грн./куб. м. Поэтому перед тем, как начать спорить о постановлениях, надо определить, к чему это может привести. Отмена постановлений может привести к удорожанию газа для населения", – заявил премьер.

Источник: https://antikor.com.ua