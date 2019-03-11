Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым

11.03.2019 15:15

Известный астролог Влад Росс составил прогноз о судьбе аннексированного полуострова Крым.

По словам Росса, однажды Крым перейдет под власть Анкары и станет турецкой землей.

«Крым — это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров», — заявил астролог.

Источник: https://donpress.com