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Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым

11.03.2019 15:15
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Известный астролог предсказал дальнейшую судьбу полуострова Крым

Известный астролог Влад Росс составил прогноз о судьбе аннексированного полуострова Крым.

По словам Росса, однажды Крым перейдет под власть Анкары и станет турецкой землей.

«Крым — это уже все, на нашем веку мы вряд ли увидим его в составе Украины. Максимум, в будущем это может быть нейтральная территория, которая в конечном итоге, в ХХІІ веке перейдет под протекцию Турции. Потому что, рано или поздно, Турция станет более мощным государством, чем Россия, и в итоге скажет, что вы у нас забрали этот полуостров», — заявил астролог. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, астролог, аннексия
 
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