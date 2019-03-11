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Командующий ООС объяснил, как будут голосовать украинские военные на передовой

11.03.2019 09:00
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Командующий ООС объяснил, как будут голосовать украинские военные на передовой

Несущим службу на передовых позициях на Донбассе украинским военным не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на выборах президента 31 марта. Об этом заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

Так, командующий ООС отметил:

«Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут проголосуют. А там, где нет возможности, то, значит, будут продолжать защищать. Все по-настоящему, никаких других действий не будет».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, ООС
 
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