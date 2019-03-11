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Крымский мост вот-вот рухнет
Сегодня стало известно об очередном нелепом промахе строителей незаконного моста через Керченский пролив, соединяющего страну-агрессора Российскую Федерацию и временно оккупированный ею Крымский полуостров.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «Знай», оккупационные власти Крымского полуострова уже далеко не десятый, а может и не сотый раз показали, что верхние конечности у них растут не с того места. В частности, речь идет о том, что «гордость Путина», незаконно возведенный Крымский мост, просто обречен на свою «погибель».
Издание отмечает, что строители, пытаясь проложить рельсы по Керченской переправе, необратимо повредили конструкцию сооружения. Известно, что инцидент имел место в селе Багерово. Рабочие подготавливали участки к укладке путей железной дороги, но при этом повредили водопроводные трубы. Теперь они всячески пытаются исправить ситуацию.
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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