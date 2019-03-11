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Музыкальная и спортивная школы со скидкой. Налоговые льготы на образование
С 1 января 2019 года родители, которые записали ребенка в музыкальную школу, спортивную секцию или курсы изучения иностранных языков, могут рассчитывать на компенсацию от государства части потраченных средств. Такая возможность появилась благодаря налоговым изменениям, которые вступили в силу в прошлом году. Таким образом правительство пытается стимулировать родителей активно заниматься внешкольным развитием детей. Как работает компенсация от государства и при каких условиях ее можно оформить, узнавали наши эксперты.
Налоговая скидка на образование
Летом прошлого года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. Согласно им, родители, которые официально работают и тратят средства на внеклассное обучение своих детей, имеют право на налоговую скидку. Ориентировочный размер скидки – 18% от суммы, потраченной на образовательные программы. То есть если в течение года родители потратили на дополнительное обучение ребенка 5000 гривен, то могут получить 900 гривен компенсации.
Согласно закону, на получение такой компенсации может рассчитывать каждый гражданин, который официально работает и платит налоги. Единственное обязательное условие от государства – это официальный договор с учебным заведением, в котором прописана информация про представителя услуг, сумму и сроки.
Эксперты отмечают, что ранее на налоговую скидку могли рассчитывать родители студентов-контрактников. Отныне льготы стали распространяться на оплату услуг детских кружков, спортивных и музыкальных школ.
«У нас такая льгота есть для родителей и детей, которые учатся в ПТУ, техникумах, платных колледжах и вузах. Мы подумали, а почему бы не начать развивать ребенка и вкладывать в этот план с самого детства. Таким образом решено поддержать родителей», – объясняет представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
Как оформить?
Чтобы получить налоговую скидку родителям необходимо подать декларацию о доходах. Это можно сделать в филиале Государственной фискальной службы по месту регистрации или онлайн через электронный кабинет. Вместе с декларацией нужно предоставить паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка, заявление на получение скидки, соглашение с учебным заведением, а также все квитанции об оплате обучения. Подать документы можно лично или по почте. Деньги должны быть зачислены на банковский счет в течение 60-ти дней от подачи документов.
Согласно объяснениям Государственной фискальной службы, налоговая скидка оформляется в текущем году за предыдущий календарный год. При этом компенсацию за 2018-й можно оформлять только за расходы после 28 июля, когда закон вступил в силу. Документы для получения компенсации за прошлый год следует подать до 31 декабря 2019 года.
Поскольку механизм компенсации на развитие детей только заработал, о конкретных результатах говорить рано, но эксперты оптимистично настроены.
«Радуюсь, что за счет налоговой скидки Украина делает шаг в цивилизованный мир. Финансовая мотивация родителям дать детям хорошее образование никогда не лишняя», –отмечает основатель социального проекта «Семейный Бюджет» Любомир Остапов.
Налоговая скидка от государства является дополнительным финансовым стимулом для родителей, которые заботятся о всестороннем развитии своих детей.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, ребенок, школа, компенсация
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