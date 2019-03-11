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Порошенко рассказал, кто для Украины является вторым врагом

11.03.2019 18:45
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Порошенко рассказал, кто для Украины является вторым врагом

Препятствием для членства Украины в ЕС и НАТО являются российский президент Владимир Путин и бедность. Как передает replyua.net, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в ходе визита в Житомирскую область.

«Нам не стоит забывать, что не только Путин является препятствием на нашем пути к Евросоюз и НАТО. Есть у нас еще один враг. Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага. Это бедность. Нам известно, что много людей у нас живут еще очень бедно. И это, подчеркиваю, является унизительным для страны, у которой есть такие возможности», - сказал он. По словам Порошенко, преодолевать бедность в существенной степени помогает децентрализация. Также инструментами по борьбе с бедностью он считает индексацию пенсий, которая будет проводиться ежегодно, и монетизацию субсидий.

«Сейчас каждый житель нашей страны будет замечать и чувствовать, что ежемесячно жизнь меняется, что бедность отступает. Три-четыре года назад я такого не мог обещать, потому что слишком сильный удар по нам нанесла российская агрессия», - сказал он.



Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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