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Правительство вновь снизит нормы на газ для отопления

11.03.2019 19:15
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Правительство вновь снизит нормы на газ для отопления

В последние несколько лет Кабинет министров в конце отопительного сезона снижает нормы потребления энергоносителей. Исходя из этих норм украинцам рассчитывают субсидию. В прошлом году снизили и нормы потребления электроэнергии, и нормы потребления газа.

С 1 мая этого года, согласно Меморандуму с МВФ, правительство вновь планирует снизить нормы потребления голубого топлива на 11%, пишет КП в Украине. Официальное постановление правительства еще не обнародовано. Социальная норма на газ для отопления одного квадратного метра площади будет снижена с 4,5 куба до 4 кубов.

Это значит, что при назначении субсидии на отопление частного дома, например, одинокой пенсионерке (с учетом лишней площади) могли предоставить более 310 кубов газа. В следующем отопительном сезоне не предоставят и 300 кубов.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, отопление, газ
 
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