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Стало известно, когда в Украине состоится перепись населения

11.03.2019 11:10
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Первая за последние 18 лет перепись населения в Украине состоится в 2020 году. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом рассказал глава Госслужбы статистики Игорь Вернер в своем публичном отчете.

В то же время чиновник отметил, что для начала состоится перепись в двух районах страны. «Предварительная перепись состоится в декабре 2019 года. Место проведения — Оболонский район Киева и Бородянский район Киевской области», — сказано в отчете Госстата.

Для проведения этого мероприятия выделено 44 млн грн. Чиновники ведомства утверждают, что грядущая перепись состоится с использованием современных технологий — переписчиков намерены вооружить планшетами. В соответствии с предварительными расчетами, расходы на всеукраинскую перепись составят не менее 2 млрд грн. 

Средства массовой информации выяснили, что подготовка к предварительной переписи уже началась, о чем сообщил глава Оболонского района столицы Александр Цыбульщак.



Теги: Украина, Донбасс, перепись населения
 
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