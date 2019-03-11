Стало известно, когда в Украине состоится перепись населения

11.03.2019 11:10

Первая за последние 18 лет перепись населения в Украине состоится в 2020 году. Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом рассказал глава Госслужбы статистики Игорь Вернер в своем публичном отчете.

В то же время чиновник отметил, что для начала состоится перепись в двух районах страны. «Предварительная перепись состоится в декабре 2019 года. Место проведения — Оболонский район Киева и Бородянский район Киевской области», — сказано в отчете Госстата.



Для проведения этого мероприятия выделено 44 млн грн. Чиновники ведомства утверждают, что грядущая перепись состоится с использованием современных технологий — переписчиков намерены вооружить планшетами. В соответствии с предварительными расчетами, расходы на всеукраинскую перепись составят не менее 2 млрд грн.



Средства массовой информации выяснили, что подготовка к предварительной переписи уже началась, о чем сообщил глава Оболонского района столицы Александр Цыбульщак.