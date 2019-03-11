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В Раде рассказали, что ждет владельцев нерастаможенных «евроблях»
В Украине после окончания льготного режима растаможки осталось 263 тыс. авто на еврономерах с нарушением сроков временного ввоза или транзита.
Что ждет владельцев нерастаможенных «євроблях» рассказала народный депутат Украины от БПП, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает « Обозреватель».
Южанина подчеркнула, что часть водителей «евроблях» не может растаможить авто из-за банального отсутствия денег.
«Мне кажется, что 10% этих граждан — люди, которые находятся в сложном финансовом положении и не смогли найти средства для растаможки. Я встречалась с такими людьми. Это люди, у которых много детей, которым продали авто за 300 евро, которые по всем техническим характеристикам даже автомобилем не стоит называть... Для них оплата 1000 или 1500 евро для оформления этого авто для прохождения таможенных формальностей была не под силу», — отметила она.
Депутат призналась, что не знает, как можно помочь таким людям: «Если бы мы установили льготу хотя бы для какой-то категории граждан, это стало бы новой дыркой в законодательстве. Поэтому я у всех таких граждан прошу прощения и не знаю, как им помочь».
Остальных автомобилей, по ее словам, владельцы даже не планируют растамаживать.
«Часть из них принадлежит в частности и таким активистам, которые будут провоцировать в дальнейшем свои мероприятия возле Верховной Рады. А часть людей просто готовит эти автомобили до разборки и сдачи на металлолом», — сказала Южанина.
На вопрос о возможности введения льгот для части «евробляхеров», нардеп заявила: «Очевидно, Верховная Рада никаких изменений уже не проголосует, поэтому после окончания срока в мае просто наступят нормы другого законодательства, и закон надо будет выполнять».
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, растаможивание, Верховная Рада, автомобиль
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