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В Украине разбушевался ветер: объявлен оранжевый уровень опасности
В Украине объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Корреспондент.
Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, в некоторых областях порывы ветра достигнут до 25-30 м/с.
Согласно сообщению, 11 марта в Украине порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях порывы ветра могут достигнуть 25-30 м/с.
В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта будут наблюдаться порывы ветра 25-30 м/с. Объявлен второй уровень опасности - оранжевый.
Как сообщалось, в Украине из-за сильного ветра обесточено около 80 населенных пунктов. Сильный ветер также повалил деревья и посрывал крыши в нескольких областях на западе Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, опасность, ветер
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