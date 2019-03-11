Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период

11.03.2019 13:20

Сегодня, 11 марта, начинается Великий пост, который будет длиться до Пасхи, выпадающей на 28 апреля.

Об этом сообщает Народная Правда.

Журналисты взяли интервью у помощника помощника митрополита Православной церкви Украины Епифания, священника храма Теплой Софии Ивана Сидора. Он рассказал самые главные моменты для верующих во время поста. Также он напомнил, что категорически запрещено в этот период.

Священник отметил, что во время поста стоит воздержаться от мяса и молока, однако это не главное. Самый важный момент – сделать над собой и своей волей усилие, чтобы в результате стать лучше.

«Соблюдение духовного поста гораздо важнее соблюдение поста телесного», — отметил священник.

Более того, Иван Сидор рассказал украинцам о том, что пост – это не диета и не «хороший повод» похудеть.

«Есть еще одна категория людей, которые используют пост исключительно для таких мелких моментов, как похудение. Но это неправильный подход», — подчеркнул священник.

Источник: https://from-ua.com