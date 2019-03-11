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Выезд ребенка за границу: Какие правила действуют в 2019 году
В Украине, по состоянию на 1 марта 2019 года, несовершеннолетние дети пересекают границу по биометрическому паспорту, проездному документу или загранпаспорту родителей, в который внесены данные о ребенке. Последние два варианта проезда действуют до 1 октября 2019 года. После этой даты пересечение станет возможным исключительно по биометрическому паспорту. Как путешествовать с ребенком до 16 лет, какие документы оформлять и как избежать проблем при переезде, пишет «Корреспондент.net».
Так, срок действия паспорта ограничивается четырьмя годами, то есть каждые 4 года документ необходимо менять. После 16 лет заграничный паспорт выдается сроком уже на 10 лет.
Как и где оформить заграничный паспорт для ребенка
Процессом оформления заграничных паспортов занимается Государственная миграционная служба (ГМС). Родителям необходимо обратиться за услугой в территориальное отделение ГМС, предоставив полный пакет документов:
- заявление-анкету, заполненную ребенком самостоятельно (старше 16 лет) или кем-то из родителей (для детей младше 16 лет);
- 2 цветных фото размером 3,5*4,5 см, а также фотографию 10*15 см в формате портрета;
- паспорт гражданина Украины (старше 16 лет) / свидетельство о рождении (до 16 лет);
- квитанции об оплате административного сбора.
Отмечается, что присутствие ребенка младше 16 лет при оформлении загранпаспорта не обязательно.
Сроки изготовления детского загранпаспорта зависят от стоимости услуг и цели поездки. Возможны три варианта:
- в общем порядке – до 20 рабочих дней;
- срочный – до 7 рабочих дней;
- экстренный – до 3 рабочих дней (лечение, смерть родственника, проживающего за границей, необходимость сопровождения тяжелобольного).
Как путешествовать с одним из родителей
Для путешествия с обоими родителями ребенку необходим лишь биометрический паспорт. Если планируется поездка только с одним из родителей, тогда необходимо оформить нотариально разрешение на выезд ребенка от второго родителя. В документе кроме всего прочего указывается маршрут следования и сроки поездки.
В законодательстве прописаны случаи, когда для вывоза ребенка за границу оформлять разрешение нет необходимости. Так, согласия отца/матери никто не потребует, если он/она являются иностранцем, лицом без гражданства или выбыл на ПМЖ из Украины и поставлен на Консульский учет в стране пребывания.
В случае задержки родителя с выплатой алиментов сроком дольше, чем на 4 месяца, его согласия на выезд ребенка не нужно.
Что необходимо для оформления доверенности на выезд ребенка за границу
Выше упоминается, что согласие одного из родителей на путешествие ребенка за границу без его сопровождения необходимо оформить нотариально. Такой документ имеет большую юридическую силу, является методом предотвращения незаконного вывоза, которое по сути приравнивается к похищению. Такой документ оформляют исключительно граждане Украины.
Чтобы оформить разрешение на вывоз ребенка из Украины, необходимо предъявить нотариусу ряд документов:
- свидетельство о рождении ребенка;
- оригиналы паспортов обоих родителей;
- идентификационные кода матери и отца.
Если ребенок выезжает за границу не с кем-то из родителей, а, например, с бабушкой, тогда разрешение на поездку предоставляется обоими родителями. При этом обязательно указываются паспортные данные сопровождающего, страна путешествия, цели поездки, ее сроки.
Важно: Пересекать границу можно только имея при себе оригинал нотариального разрешения, копии не имеют юридической силы. На каждую поездку необходимо оформлять новую доверенность.
Срок действия доверенности на вывоз ребенка за границу, ее стоимость
Все сроки действия документа прописываются в нем в зависимости от цели поездки. Обычно на одну поездку оформляется одна доверенность. Исключения составляют: лечение, обучение, соревнования, визит к родственникам, которые постоянно проживают за границей. В таком случае можно оформить одну доверенность на целый ряд поездок. Стоимость обычной доверенности варьируется от 200 до 250 грн.
Как вывезти ребенка за границу без согласия отца
Нередки случаи отказа отца давать согласие на вывоз ребенка за границу. Ситуация чаще всего вызвана конфликтами между супругами, которые развелись. Иногда разрешение от отца получить просто невозможно, поскольку его место жительства неизвестно. В таком случае поможет судебное решение. В исковом заявлении обязательно аргументируют причину, по которой вывозится ребенок (справки медучреждений, школ, спортшкол, подтвержденные документально родственные связи с живущим за границей и т.д.), предоставляют решения суда о расторжении брака.
Не нужно оформлять согласие второго родителя при наличии определенных документов:
- справки о рождении, которую выдал РАГС, с указанием оснований внесения сведений об отце в соответствии с ч. 1 ст. 135 Семейного кодекса Украины;
- справки о долгах по алиментам, которые выдают государственные или частные исполнители;
- решения суда, которым разрешается вывоз ребенка с территории Украины;
- решения суда, согласно которого второй родитель признан недееспособным;
- решения суда, когда отец признан без вести пропавшим;
- судебного решения о лишении родительских прав;
- свидетельства о смерти второго родителя.
Новый порядок выезда за границу организованных групп детей. 20 февраля 2019 года постановлением Кабинета министров были внесены изменения в правилах пересечения государственной границы. Речь идет о детях 7-18 лет, следующих за границу в составе группы. Так, действует новый «Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление». Согласно норме, кроме нотариальной доверенности родителей организаторы поездок обязаны предоставить для согласования в соответствующих организациях:
- программу пребывания детей за границей, при этом указываются экскурсии, развлекательные программы;
- маршрут передвижения группы;
- порядок обеспечения детей питанием и бытовыми удобствами, если предусмотрена транзитная остановка или перелет;
- перечень лиц, которые сопровождают группу в пути.
Если запланировано пребывание детей в семьях, тогда необходимы также документы, которые фиксируют отсутствие у всех членов этих семей психических расстройств, инфекционных болезней, нарко- и алкозависимости, судимостей. Также необходимо предоставить гарантии возврата детей в Украину.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ребенок, правила, заграница
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