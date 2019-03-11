За порчу бюллетеней светит штраф в 5000 гривен или небо в клеточку

11.03.2019 08:03

Говорят, в этом году на президентских выборах до 300 тысяч бюллетеней могут признать недействительными. Приводят статистику, исходя из опыта предыдущих гонок. Часть бюллетеней портят избиратели. А еще бюллетени становятся инструментом грязных политических игрищ. Какое предусмотрено наказание, мы расскажем далее.

Почему люди портят бланки матерными словами, рисунками и прочим баловством? Они выражают протест, когда не видят достойного кандидата. А молодежь часто бездумно дорисовывает глупости, чтобы похвастаться потом фото в соцсетях.

В особо сумасбродных случаях голос все же засчитывали. К примеру, на местных выборах в одном из поселков Прикарпатья два главных кандидата набрали равное количество голосов. Чтобы не проводить перевыборы, комиссия решила зачислить испорченный бюллетень - с матом напротив одной из фамилий.

Тем, кто желает покуролесить с бланком ради снимка, нужно знать: наблюдатели могут засечь звук фотографирования в кабинке и признать это нарушением тайны голосования. За это грозит до 5000 гривен штрафа или даже до трех лет за решеткой.

К такому наказанию может привести и так называемое "голосование нитью", когда избиратель хочет проголосовать за одного кандидата, а взятку принял от другого. А галочку вместо шариковой ручки – выложил нитью. К такому финту сейчас часто призывают в соцсетях.

Иногда призывают ставить две галочки. Скажем, напротив кандидатов с одинаковыми фамилиями. Мол, только тогда голос будет учтен. На самом деле – такой бюллетень считают недействительным.

Гораздо пагубнее порча документов "ангажированными" членами комиссий. На этой гонке, говорят политологи, риск значителен. Ведь много технических кандидатов, которые не фигурируют в рейтингах, имеют своих представителей в комиссиях.

Портить бюллетени могут разными способами.

"Это когда бюллетень погашают: просто берется грифель карандаша, один из членов комиссии во время подсчета голосов, берет и проводит по бюллетеню. Грифель закладывается либо под ноготь, либо между пальцев. Еще альтернатива – это когда берется просто синька какая-то либо чернила. Точно также подушечка пальца окунается",

– разъясняет адвокат Денис Фетисов.

Как мы уже писали, тут вся надежда на бдительность и порядочность наблюдателей, которых в этом году будет много. Нарушителям, которых поймают за порчей бюллетеней – в отдельных случаях может угрожать до 5 лет лишения свободы.

Источник: kr24.com.ua