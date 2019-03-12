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НБУ выпустил памятные монеты, посвященные Томосу
12.03.2019 15:10
Национальный банк Украины с 12 марта открывает предварительный онлайн заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", сообщает пресс-служба НБУ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Планируется выпускать монеты трех номиналов – 5 грн (из нейзильбера, тираж 75 000 штук), 20 грн (из серебра с локальной позолотой, тираж 4 000) и 100 грн (из золота, тираж 1 500).
Монеты будут введены в обращение с 25 марта 2019 года.
Теги: НБУ, монеты, Томос
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