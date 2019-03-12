НБУ выпустил памятные монеты, посвященные Томосу

12.03.2019 15:10

Национальный банк Украины с 12 марта открывает предварительный онлайн заказ на памятные монеты "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины", сообщает пресс-служба НБУ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Планируется выпускать монеты трех номиналов – 5 грн (из нейзильбера, тираж 75 000 штук), 20 грн (из серебра с локальной позолотой, тираж 4 000) и 100 грн (из золота, тираж 1 500).

Монеты будут введены в обращение с 25 марта 2019 года.