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Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
Главарь террористической "ЛНР" заявил о неких толпах украинских студентов, которые внезапно захотели получать образование в "республике".
В соцсетях стоит громкий хохот. Над новым заявлением Пасечника стебутся даже сепаратисты, передает "Диалог.UA".
Пасечник в Twitter анонсировал некие аж "три молодежных проекта", которые в нынешнем 2019 году якобы будут запущены в террористической "ЛНР". Подробностями он не поделился, но заявил о желании студентов из неоккупированной Украины учиться в никем не признанной "республике" с комендантским часом, заполненной одуревшими от безнаказанности вооруженными боевиками. "Получили большой отклик от студентов из Украины. Они хотят не только учиться в "республике", но и работать на благо "ЛНР"".
Соцсети хохочут над заявлением Пасечника. Они ему напомнили, что в его "республике" уже 5 лет жители вынуждены влачить нищее существование с зарплатой в среднем в 3 тысячи российских рублей. "Узревшие истину студенты массово покидают Сорбонну, Гарвард, Итон и прочие варварские учебные заведения, и дружной толпой валят в "ЛНР" для обучения в кулинарном техникуме", - стебутся в соцсетях.
Теги: Украина, Донбасс, образование, студенты, зарплата, комендантский час, ЛНР, боевики, соцсети, Пасечник
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