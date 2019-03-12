- Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп16:35
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре15:21
- НБУ выпустил памятные монеты, посвященные Томосу15:10
- У Шария разразился крупный конфликт с россиянами: видео пропагандиста об Украине неожиданно возмутило Россию12:12
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
- Ночной экспресс: «Укрзализныця» запускает новый поезд на Донетчину21:10
- "Не покидайте дома!" - военные ООС предупредили жителей Мариуполя об опасности 20:15
Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп
Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призывает предотвратить «побег» Петра Порошенко. Политик считает, что Порошенко уже проиграл выборы и на второй срок точно не пойдет.
В связи с этим его побег кажется наиболее вероятным исходом событий для текущего президента Украины.
Об этом стало известно из слов Семена Семенченко опубликованных в Faebook-группе «Штаб блокади торгівлі з окупантами», передает "Политека".
Депутат считает, что Порошенко все сам понимает и уже готовит «КАМАЗы к отправке».
«Пока перед выборами борются между собой кланы и готовятся новые социологические опросы нужно посмотреть немного вперед. Порошенко уже не будет президентом. Это не конец борьбы — это только одна из ее вех. Но важная. Судя по всему КАМАЗы уже загружены и готовы к отправке. Начнется большой Драп», — пишет депутат.
Кроме того Семенчико настаивает на том, что выпускать из страны никого нельзя, потому что будет вывезено награбленное у народа «добро».
«А выпускать никого нельзя. И надо чтобы не договорились. Украина столько финансовых кровопусканий не выдержит. Так что нужно готовиться не выпускать упырей с награбленным народным добром. А то эти кредиты еще нашим правнукам и всей Государству платить придется…», — заключил политик.
Ранее мы писали о том, что бывший соратник Петра Порошенко рассказал, куда может сбежать действующий украинский лидер в случае проигрыша на грядущих выборах президента Украины.
Такое заявление сделал депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.
Он считает, что Порошенко может бежать либо в Молдову, «где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк», либо в Испанию, где у действующего украинского президента есть недвижимость.
Напомним, ранее экс-министр экономики Владимир Лановой заявил, что Петр Порошенко готовит запасной план в случае провала на президентских выборах.
Теги: Донбасс, побег, Порошенко, Семенченко
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко
- Пушилин заявил, что поставки западного оружия приведут Украину к краху
- Порошенко анонсировал отказ Украины от импорта газа и назвал сроки
- Порошенко задекларировал 62,1 млн доходов за 2015 год
- В России провели обыски по "офшорам Пинчука"
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд16:19
- ООН опубликовала статистику гибели мирных жителей Донбасса за 2018 год15:37
- Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре15:21
- Пересечение линии разграничения на Донбассе унизительным и опасным, - ООН14:56
- Меткий удар ВСУ по огневой точке боевиков под Донецком. ВИДЕО14:38
- В пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение14:11
- Марионетка Пушилин: стало известно, как Кремль готовится к наступлению на Донбассе13:49
- Боевики «ЛНР» минируют противотанковыми минами поля возле населенных пунктов13:31
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое12:49
- В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек12:33
- Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп16:35
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд16:19
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- ООН опубликовала статистику гибели мирных жителей Донбасса за 2018 год15:37
- Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре15:21
- НБУ выпустил памятные монеты, посвященные Томосу15:10
- Пересечение линии разграничения на Донбассе унизительным и опасным, - ООН14:56
- Меткий удар ВСУ по огневой точке боевиков под Донецком. ВИДЕО14:38
- В пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ прекращено движение14:11
- Голландские ученые вырастили "тепличные" бананы14:00
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе