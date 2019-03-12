Семенченко о намерениях Порошенко: готовится большой Драп

12.03.2019 16:35

Депутат Верховной Рады Семен Семенченко призывает предотвратить «побег» Петра Порошенко. Политик считает, что Порошенко уже проиграл выборы и на второй срок точно не пойдет.

В связи с этим его побег кажется наиболее вероятным исходом событий для текущего президента Украины.

Об этом стало известно из слов Семена Семенченко опубликованных в Faebook-группе «Штаб блокади торгівлі з окупантами», передает "Политека".

Депутат считает, что Порошенко все сам понимает и уже готовит «КАМАЗы к отправке».

«Пока перед выборами борются между собой кланы и готовятся новые социологические опросы нужно посмотреть немного вперед. Порошенко уже не будет президентом. Это не конец борьбы — это только одна из ее вех. Но важная. Судя по всему КАМАЗы уже загружены и готовы к отправке. Начнется большой Драп», — пишет депутат.

Кроме того Семенчико настаивает на том, что выпускать из страны никого нельзя, потому что будет вывезено награбленное у народа «добро».

«А выпускать никого нельзя. И надо чтобы не договорились. Украина столько финансовых кровопусканий не выдержит. Так что нужно готовиться не выпускать упырей с награбленным народным добром. А то эти кредиты еще нашим правнукам и всей Государству платить придется…», — заключил политик.

Ранее мы писали о том, что бывший соратник Петра Порошенко рассказал, куда может сбежать действующий украинский лидер в случае проигрыша на грядущих выборах президента Украины.

Такое заявление сделал депутат Верховной рады Сергей Лещенко на своем YouTube-канале.

Он считает, что Порошенко может бежать либо в Молдову, «где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк», либо в Испанию, где у действующего украинского президента есть недвижимость.

Напомним, ранее экс-министр экономики Владимир Лановой заявил, что Петр Порошенко готовит запасной план в случае провала на президентских выборах.